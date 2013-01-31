"Перспектива" з 1 березня втричі підвищує вартість включення цінних паперів до біржового списку

Фондова біржа "Перспектива" з 1 березня 2013 року підвищить тарифи на включення цінних паперів до біржового списку в три рази - з 50 до 150 грн, повідомляє прес-служба біржі.

Як зазначили на біржі, практично без змін залишаються тарифи на операції з державними облігаціями і тарифи на доступ до торгів. Тарифи на укладення договорів за іншими цінними паперами підвищуються з діапазону в 5-30 грн до діапазону в 5-50 грн за договір.

Також вводиться тарифікація послуг з укладення додаткових договорів та надання довідок про біржовий курс та інші результати котирувань (для членів біржі довідки залишаються безкоштовними).

Тарифи строкового ринку залишаються без змін.

На біржі відзначили, що зміни в тарифах пов'язані з набуттям чинності новою редакцією правил фондової біржі «Перспектива», якою, зокрема, вводиться нова послуга для учасників біржових торгів - використання додаткового забезпечення у цінних паперах.

Як повідомили в прес-службі, ця новація повинна допомогти учасникам біржових торгів спростити механізм доступу до торгів і забезпечення розрахунків. "За умови блокування ліквідних цінних паперів, з метою отримання додаткового грошового ліміту, для членів біржі немає необхідності блокувати значні грошові кошти для участі в біржових торгах", - відзначили у прес-службі біржі.

Довідка УНІАН.Фондова біржа «Перспектива» працює на ринку України з 2006 року і займає провідні позиції на українському ринку боргових інструментів.

Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, self-listing (2010), модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в оборот процентні строкові контракти (2012).

На початок 2013 року членами біржі є 108 торгівців цінними паперами (16% загальної кількості сертифікованих торговців цінними паперами).