Наглядова рада «Аеросвіту» скликає загальні збори акціонерів з питання проведення додемісії

Наглядова рада авіакомпанії «АероСвіт» своїм рішенням доручила виконавчому органу товариства (генеральному директору авіакомпанії) в найкоротший строк здійснити всі необхідні дії для скликання загальних зборів акціонерів з питання проведення додаткової емісії акцій приватного акціонерного товариства "Авіакомпанія "АероСвіт".

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, таке рішення було ухвалене на засіданні ради, що відбулося 29 січня 2013 р., яке проходило за участю представників Фонду державного майна України, Міністерства інфраструктури України, Державної авіаційної служби, низки профспілкових організацій авіакомпанії.

Наглядова рада також зобов'язала генерального директора «АероСвіту» в двотижневий термін розробити стратегічний план виведення авіакомпанії з кризової ситуації (план санації), грунтуючись на програмі реструктуризації її діяльності з урахуванням поступового відновлення в повному обсягу далекомагістральної маршрутної мережі. Документ має включати чіткий план операційної діяльності, поточний і перспективний розклад польотів, пропозиції з подолання кризової ситуації та реструктуризації існуючої заборгованості.

На доручення наглядової ради адміністрація «АероСвіту» вже направила звернення до акціонерів товариства і відповідних державних органів влади України з пропозиціями щодо вирішення невідкладних проблем, що блокують діяльність авіакомпанії та вимагають втручання регуляторних органів, зокрема, з питань затримки повернення «АероСвіту» платежів за продані авіаперевезення, вже здійснені авіакомпанією, а також незаконного списання ПАТ «ВТБ Банк» коштів з рахунків авіакомпанії.

Нагадаємо, 29 грудня 2012 року Господарський суд Київської області відкрив провадження у справі про банкрутство компанії «АероСвіт» за заявою самого авіаперевізника. Розмір боргу авіакомпанії перед кредиторами станом на 27 грудня 2012 року становив 4,27 млрд грн.

«АероСвіт» роз'яснив, що звернення авіакомпанії до Господарського суду Київської області із заявою про порушення справи про банкрутство спрямоване на запуск процедури санації, відновлення платоспроможності та забезпечення виконання зобов'язань перед кредиторами в повному обсягу.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році. Базується в київському аеропорту «Бориспіль». Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн. Оперує флотом у складі 7 далекомагістральних Boeing 767 і 18 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.