Ринкова кон'юнктура сприятлива для випуску євробондів Ferrexpo - експерт

Ринкова кон'юнктура сприятлива для випуску очікуваних євробондів на суму 500 млн дол. компанії Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго.

Про це повідомляє прес-служба інвестиційної компанії Concorde Capital із посиланням на директора з інвестицій Андрія Геруса.

"Для Ferrexpo зараз вдалий час для залучення грошей через єврооблігації", - зазначив експерт.

Він також нагадав, що два тижні тому «Укрексімбанк» залучив 500 млн дол. за ставкою 8,75%, і з того часу нічого не змінилося.

"Зараз ми спостерігаємо хороше вікно для залучення грошей через євробонди, ринкова кон'юнктура сприятлива, і ми вважаємо, що в першій половині лютого Мінфін вийде з розміщенням державних єврооблігацій", - зазначив А.Герус.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Ferrexpo, компанія розпочала підготовку до випуску євробондів, назвавши організаторами цього випуску банки Morgan Stanley і Credit Suisse і уточнивши при цьому, що час випуску євробондів залежатиме від ситуації на фінансовому ринку.

Міжнародні рейтингові агентства Standard & Poor's і Fitch присвоїли очікуваним п'ятирічним євробондам Ferrexpo на 500 млн дол. рейтинг «B».

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості - окатишів. Їй належить 97,31% акцій Полтавського ГЗК.

Основними споживачами продукції, що випускається компанією є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

За 9 місяців 2012 року Ferrexpo скоротила чистий прибуток у 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 191,198 млн дол.

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