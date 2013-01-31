Ринкова кон'юнктура сприятлива для випуску євробондів Ferrexpo - експерт
Ринкова кон'юнктура сприятлива для випуску очікуваних євробондів на суму 500 млн дол. компанії Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго.
Про це повідомляє прес-служба інвестиційної компанії Concorde Capital із посиланням на директора з інвестицій Андрія Геруса.
"Для Ferrexpo зараз вдалий час для залучення грошей через єврооблігації", - зазначив експерт.
Він також нагадав, що два тижні тому «Укрексімбанк» залучив 500 млн дол. за ставкою 8,75%, і з того часу нічого не змінилося.
"Зараз ми спостерігаємо хороше вікно для залучення грошей через євробонди, ринкова кон'юнктура сприятлива, і ми вважаємо, що в першій половині лютого Мінфін вийде з розміщенням державних єврооблігацій", - зазначив А.Герус.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією Ferrexpo, компанія розпочала підготовку до випуску євробондів, назвавши організаторами цього випуску банки Morgan Stanley і Credit Suisse і уточнивши при цьому, що час випуску євробондів залежатиме від ситуації на фінансовому ринку.
Міжнародні рейтингові агентства Standard & Poor's і Fitch присвоїли очікуваним п'ятирічним євробондам Ferrexpo на 500 млн дол. рейтинг «B».
Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості - окатишів. Їй належить 97,31% акцій Полтавського ГЗК.
Основними споживачами продукції, що випускається компанією є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.
Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.
За 9 місяців 2012 року Ferrexpo скоротила чистий прибуток у 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 191,198 млн дол.
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