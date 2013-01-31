Український фондовий ринок у четвер закрився різноспрямовано

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 31 січня, знизився на 0,12% - до 973,25 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 59,1 млн грн, з них на фондовому ринку - 25,1 млн грн, на строковому ринку - 33,9 млн грн.

Лідером зниження стали цінні папери "Укрсоцбанку" (-1,71%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,52% - до 336,42 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 142 млн грн, у тому числі на ОВДП припало 123,8 млн грн, на корпоративні облігації - 5,3 млн грн, на ОВДП - 53,6 млн грн, на акції - 9,9 млн грн.