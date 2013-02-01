Europe Virgin Fund інвестує в фармацевтичну компанію «Сперко Україна»

Europe Virgin Fund LP (EVF), фонд прямих інвестицій під управлінням компанії Dragon Capital, завершив партнерську угоду з Ucrafarma SA - іспанською фармацевтичною компанією. Про це йдеться в повідомленні Dragon Capital, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, партнери об'єднали капітал на рівні Lux PHARMA Participations SA (Люксембург): Ucrafarma передала компанії в управління свої фармацевтичні активи, включаючи частку в розмірі 95% у ТОВ «Сперко Україна», а EVF надав капітал для розвитку.

Капітал, наданий EVF, інвестують у завершення реконструкції виробничих потужностей відповідно до стандартів GMP, в розширення асортименту та мережі продажів.

«Ми давно шукали можливість інвестувати у фармацевтичний сектор, де б наші інвестиції могли згенерувати додаткову вартість. «Сперко Україна» має усталений портфель передових нішевих продуктів і привабливий план запуску препаратів. Наш капітал посилить і поліпшить як виробничу, так і комерційну сторону бізнесу. Спільно з нашими іспанськими партнерами ми також зміцнили управлінську команду. Вже видно позитивні зміни, і у нас великі амбіції для переміщення «Сперко Україна» на кілька щаблів вгору», - зазначив керівник департаменту прямих інвестицій Dragon Capital Каміл Гоца.

Довідка УНІАН. Заснована в 1997 році компанія «Сперко Україна» входить до десятки найбільших фармацевтичних виробників в Україні з асортиментом з 20 генеричних препаратів. Компанія виробляє і продає препарати груп OTC (безрецептурні) і Rx (рецептурні) в терапевтичних областях застуди, жіночого здоров'я, заспокійливих, педіатрії, дерматології та антибіотиків. Виробничі потужності «Сперко Україна» розташовані в Вінниці з комерційним представництвом у м. Київ. У компанії працюють понад 300 співробітників.

Europe Virgin Fund - регіональний фонд прямих інвестицій, створений компанією Dragon Capital. Зарезервований капітал фонду на сьогодні становить 57 млн дол., наданих Dragon Capital, ЄБРР, швейцарським суверенним фондом SIFEM, Black Sea Trade and Development Bank і низкою інших інвесторів. EVF надає інвестиційний капітал компаніям приватного сектору, які здійснюють основну діяльність в Україні, Білорусі та Молдові. Пріоритетними для фонду є сектор товарів повсякденного попиту, роздрібна торгівля, промисловість, телекомунікаційні послуги, мас-медіа, високі технології, фармацевтика, а також галузі будівельних матеріалів та фінансових послуг. Фонд зокрема володіє контрольними пакетами акцій найбільшого в Україні виробника паперових гігієнічних продуктів ПАТ «ВГП» (ТМ «Ruta»), а також провідного оператора зовнішньої реклами компанії Прайм Груп.

Dragon Capital - одна з найбільших груп компаній, які працюють у сфері інвестицій та фінансових послуг і надають повний спектр інвестиційно-банківських і брокерських послуг для корпоративних і приватних клієнтів. Під управлінням Dragon Capital перебуває інвестиційний портфель вартістю близько 0,5 млрд дол.