Польський аналітик спрогнозував терміни повернення українських компаній на ВФБ

Варшава. Компанії з України, які бажають продавати свої папери на Варшавській фондовій біржі, можуть розраховувати на кращу оцінку та вдале IPO не раніше другої половини поточного року.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив аналітик інвестиційного будинку третього найбільшого у Польщі банку BRE Якуб Шкопек.

"Зараз спостерігаємо дуже велику обережність польських інвесторів щодо покупки акцій компаній з України", - зазначив він.

Експерт назвав малоймовірним IPO компаній з України в першій половині поточного року, нагадавши, що на ринку залишаються очікування девальвації гривні і подальшого уповільнення економічного зростання української економіки.

Я.Шкопек висловив думку, що в поточному році на Варшавській біржі можуть дебютувати в песимістичному варіанті дві, а в оптимістичному - більше трьох компаній.

"Друга половина року може збільшити шанси на отримання справедливої ціни на первинному ринку для українських компаній. У цей час правдоподібність успішного IPO оцінив би як найвищу", - зазначив аналітик.

Він також зауважив, що інвестори можуть бути більше зацікавлені в покупці паперів компаній з інших галузей економіки, ніж у сільському господарстві і видобутку вугілля, які представляють більшість компаній з України на Варшавській біржі.

Як повідомляв УНІАН, минулого року на Варшавській фондовій біржі дебютувала тільки одна компанія з України - судноплавна KDM Shipping, якій вдалося продати лише 11% замість до 35% своїх паперів через слабкий попит.

На головному майданчику польського ринку котируються папери 11 компаній з України, перша з яких дебютувала в 2006 році, а більшість українських IPO проведено в 2010-2011 роках.

Довідка УНІАН. Створений Варшавською біржею в травні 2011 року спеціальний індекс WIG-Ukraine закінчив минулий рік 8,5% мінусом на тлі понад 20% росту основних індексів польського фондового ринку.