Подальша динаміка українського ринку акцій залежить від дій уряду - експерти

Подальша динаміка українського ринку акцій залежатиме від здатності уряду проводити реформи, залучати рефінансування і домовлятися з основним зовнішнім кредитором країни - МВФ.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

Вони також відзначають, що представник фонду в Україні вчора відмовився спрогнозувати, чи отримає Україна кредит МВФ.

За словами аналітиків, «зниження індексу UX у четвер, 31 січня, виявилося мінімальним. Схоже, бики не бажають поступатися завойованими позиціями».

Аналітики повідомляють, що найбільшим попитом на Українській біржі в четвер користувалися акції «Райффайзен Банку Аваль» (+1,3%), після публікації росту чистого прибутку в 2012 році на 10%. До того ж «Укрсоцбанк» (-1,2%), навпаки, зафіксував зниження цього показника. Крім того, «Райффайзен Банк Аваль» за показником ліквідності (free float) виглядає значно привабливіше, що також позначається на динаміці його котирувань.

За інформацією аналітиків, за січень UX зріс на 2,4%. «У порівнянні з індексом всіх ринків, що розвиваються MSCI EM (+1,3%) початок 2013 року на українському ринку можна вважати вдалим», - вважають вони.

Аналітики також відзначають, що хоча провідні індекси світу завершили останній день січня на песимістичній ноті, за результатами місяця S&P 500 зріс на 5,3%, Stoxx 600 - на 2,7%. Після зниження ВВП США в четвертому кварталі 2012 року на 0,1% вся увага на торгах 1 лютого була звернена на статистику щодо зайнятості США. Очікується, що в січні кількість робочих місць в економіці США збільшилася на 165 тис., а безробіття залишилося на позначці 7,8%.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 31 січня, знизився на 0,12% - до 973,25 пункт. Загальний обсяг торгів становив 59,1 млн грн.

Індекс ПФТС підвищився на 0,52% - до 336,42 пункта. Загальний обсяг торгів становив 142 млн грн.