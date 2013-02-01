НКЦПФР у 2012 році нарахувала фінансових санкцій на 6 млн грн

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) нарахувала фінансових санкцій учасникам фондового ринку за підсумками 2012 р. на суму близько 6 млн грн, повідомив сьогодні журналістам член НКЦПФР Євген Воропаєв.

За його інформацією, з цієї суми на сьогодні учасниками ринку сплачено близько 1 млн грн. Усього за порушення на фондовому ринку в минулому році НКЦПФР порушила 1100 справ.

Для порівняння, за підсумками 2011 р. комісія нарахувала фінансових санкцій на суму 5,5 млн грн, учасниками ринку було сплачено близько 600 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у січні поточного року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) анулювала за правопорушення на ринку цінних паперів ліцензії п'яти учасників ринку.

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