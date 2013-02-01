Індекс Української біржі підвищився на 2,97%, індекс ПФТС - на 1,08%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 1 лютого, підвищився на 2,97% - до 1002,17 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 63,6 млн грн, з них на фондовому ринку - 28,9 млн грн, на строковому ринку - 34,8 млн грн.

Лідером зростання стали цінні папери "Укрнафти" (+27,08%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 1,08% - до 340,06 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 346,5 млн грн, у тому числі на ОВДП припало 335,1 млн грн, на корпоративні облігації - 4,2 млн грн, на акції - 0,2 млн грн.