Туркменістан розпочинає продаж держоб'єктів

Міністерство економіки та розвитку Туркменістану оголосило про проведення аукціонів з продажу об'єктів державної власності, які відбудуться 9 березня цього року, повідомляють у понеділок місцеві ЗМІ.

Газета "Нейтральний Туркменістан" опублікувала перелік об'єктів, що підлягають продажу, серед яких об'єкти туркменського Центробанку, Асоціації харчової промисловості, а також акціонерних товариств, в яких продається державний пакет акцій. Також на торги виставлять недобудовані об'єкти, передає РІА "Новости".

На перших торгах держава має намір продати такі об'єкти як торговий центр, томатно-консервний завод, м'ясокомбінат, 48,5% акцій АТ "Копетдаг-Лада" (мережа станцій техобслуговування по всій країні) тощо. Практично всі об'єкти продаються у власність з умовою збереження профілю виробництва.

В оголошенні про аукціон вказано і стартові ціни об'єктів. Зокрема, стартова ціна триповерхового торгового центру в Ашхабаді, 2012 року побудови, встановлена ​​у розмірі 6 990 969 манатів (близько двох з половиною мільйонів доларів).

До участі в аукціоні допускаються громадяни Туркменістану, іноземних держав, а також недержавні юридичні особи Туркменістану та юридичні особи іноземних держав, які подали заявку за встановленою формою, внісши завдаток та спеціальний збір, і пройшли реєстрацію для участі в аукціоні в установлений термін.