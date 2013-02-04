WIG-Ukraine закінчив січень зростанням майже на 8%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавського фондового ринку WIG-Ukraine закінчив перший місяць торгів поточного року зростанням на 7,8% на тлі зниження більшості основних індикаторів польського фондового ринку.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, "блакитні фішки" завершили торги січня зниженням на 3,5%, тоді як індекс широкого ринку WIG втратив 1,3%.

Минулий місяць завершили зростанням індекси невеликих компаній sWIG80 і середніх mWIG40, які додали 7,7% і 1,8% відповідно.

У січні піднявся також індикатор компаній з Центральної та Східної Європи WIG-CEE - на 4,8% на тлі зниження на 2,85% індексу WIG-Poland.

Cеред українських компаній на головному майданчику Варшавського фондового ринку минулого місяця найбільше подорожчали папери вуглевидобувачів Coal Energy (майже +40%), сільськогосподарської KSG-Agro (+15%) і Ovostar Union (+11%).

На мінусі завершили торги акції ще одного вуглевидобувача Sadovaya Group (-8%), виробника акумуляторів Westa (-7%) і абсолютного лідера зростання вартості своїх паперів у 2012 році виробника молочної продукції IMC (-4%).

Зростання вартості паперів інших українських емітентів було у межах 4,5-9,5%.

За минулий тиждень WIG-Ukrainе додав більше 3%, закрившись вище 700 пунктів уперше з травня минулого року.

WIG20 за останні п'ять торгівельних сесій втратив 1,7% на тлі 1,4% мінуса всього ринку.

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukrainе закінчив минулий рік зниженням на 8,5% на тлі понад 20% зростання основних індикаторів польського фондового ринку. На кінець року дорожче, ніж на його початку, коштували акції тільки 4 компаній з України.

Довідка УНІАН. Український індекс, який починав 2012 рік на рівні близько 700 пунктів, у минулому році досяг свого максимального значення в червні - 831 пункт, а історичного мінімуму в 592 пункти - в травні.

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