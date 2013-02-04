Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) затвердила зміни до Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії.

Як повідомили у прес-службі комісії, відповідне рішення було прийнято на її черговому засіданні 29 січня ц.р.

У комісії відзначили, що відповідні зміни дозволять вдосконалити емісію опціонних сертифікатів, а також адаптувати відповідний нормативний акт до вимог чинного законодавства, оскільки емісія опціонних сертифікатів істотно пов'язана з новаціями в законодавстві про цінні папери.

За словами директора департаменту корпоративного управління та корпоративних фінансів НКЦПФР Алли Папаїки, ці зміни вносяться у зв'язку із введенням принципу державної реєстрації юридичних осіб на підставі модельного статуту, в результаті чого емітенти опціонних сертифікатів, які здійснюють свою діяльність на підставі даного статуту, зможуть не надавати комісії копії установчих документів, передбачених відповідними нормативно-правовими актами комісії. Такі емітенти також отримають можливість оформлювати проспект емісії опціонних сертифікатів двома частинами (базовий проспект емісії та проспект емісії цінних паперів відповідного випуску), що, на думку представників комісії, повинно скоротити витрати часу на підготовку документів, які подаються для реєстрації.

У комісії повідомили, що наразі даний порядок вже погоджено з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державним агентством земельних ресурсів України та Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Найближчим часом документ буде спрямовано до Міністерства юстиції для проходження процедури державної реєстрації.

Нагадаємо, згідно з чинним в Україні законодавством, модельний статут - типовий установчий документ, затверджений Кабінетом Міністрів України, який використовується для створення та провадження діяльності юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм, містить встановлені законом правила, що регулюють правовий статус, права, обов'язки та відносини, пов'язані зі створенням, управлінням та провадженням господарської діяльності відповідних юридичних осіб.