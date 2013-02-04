Обіг акціями на Варшавській фондовій біржі у січні зріс до 9,8 млрд дол.

Варшава. На Варшавській фондовій біржі (WSE) обіг акціями, включаючи позасесійні транзакції, у січні 2013 року становив близько 9,8 млрд дол., що на 67% більше показника січня минулого року і є другим найбільшим показником за всю історію польського фондового ринку.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, обсяг торгівлі акціями під час торгових сесій біржі у січні виріс майже на 18% - до 6,7 млрд дол., що є найвищим показником з вересня 2011 року.

Згідно з повідомленням WSE, середній денний оборот акціями у січні виріс на 12% - до понад 300 млн дол. на тлі зниження кількості транзакцій на 9% - до 47,2 тис.

Оборот акціями на альтернативному майданчику Варшавського фондового ринку, створеному для менших компаній, - NewConnect у січні становив 27,9 млн дол. (+13% у річному вираженні) за зростання кількості транзакцій більш ніж на чверть - до 71 тис.

Як повідомляв УНІАН, на головному майданчику Варшавської фондової біржі, створеної у 1991 році, на початок поточного року котирувалися папери близько 440 компаній, у тому числі понад 40 закордонних. Серед іноземних емітентів лідерами були компанії з України, 11 з яких дебютували на головному майданчику польського ринку і 1 компанія - на альтернативній.

Довідка УНІАН. Оборот акціями на головному майданчику Варшавського фондового ринку в 2012 році знизився приблизно на чверть - до 60,5 млрд дол, тоді як падіння оборотів на NewСonnect становило майже 40% - до 370 млн дол. (1USD=3,1PLN).