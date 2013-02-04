Обсяг торгів на «Українській біржі» за минулий тиждень виріс на 58,96%

Загальний обсяг торгів на "Українській біржі" за тиждень з 28 січня по 1 лютого зріс на 58,96% - до 335 млн грн, повідомили УНІАН на біржі.

Обсяг торгів на строковому ринку "Української біржі" за тиждень збільшився на 78,03% - до 184,9 млн грн.

Обсяг торгів цінними паперами за тиждень виріс на 40,44% - до 150 млн грн (з них обсяг торгів акціями - 145 млн грн).

Станом на 31 січня 2013 р. для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на "Українській біржі", у депозитарії попередньо зарезервовані грошові кошти на суму 38 млн грн і цінні папери на суму 608,6 млн грн.

За підсумками торгів за тиждень з 28 січня по 1 лютого 2013 Індекс українських акцій, що розраховується "Українською біржею", підвищився на 8,89% - з 920,31 до 1 002,17 пункта.

Лідерами впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", вплив яких становив 32,84 індексних пункта, ПАТ "Укрнафта" (24,24) та ПАТ "МК Азовсталь" (7,84).

Лідерами обігу за тиждень стали акції "Мотор Січ", обсяг торгів за якими становив 8,4 млн грн, на другому місці папери "Центренерго" - 7,9 млн грн, далі йде "Райффайзен Банк Аваль" - 4 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 21,29%, 19,91% і 10,21% відповідно.