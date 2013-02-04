Індекс Української біржі в січні підвищився на 2,39%

У січні п.р. індекс українських акцій, що розраховується Українською біржею, підвищився на 2,39% - до 973,25 пункта, повідомляє сайт біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі в січні становив 956,9 млн грн.

Обсяг торгів на строковому ринку Української біржі за місяць становив 498,2 млн грн (520 484 контракту), що на 3,18% більше, ніж минулого місяця.

Обсяг торгів цінними паперами в січні становив 458,6 млн грн (з них обсяг торгів акціями - 443,46 млн грн).

Лідерами впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції ВАТ "Райффайзен Банк Аваль", вплив яких становив 28,17 індексних пункта, ВАТ "Мотор Січ" (19,03 пункта) і "МК Азовсталь" (-6,31 пункта).

Лідерами обігу в січні стали акції "Мотор Січ", обсяг торгів яких становив 35,5 млн грн, на другому місці "Центренерго", - 19,9 млн грн, далі йде "Райффайзен Банк Аваль" - 7,5 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 34,25%, 19,16% і 7,2% відповідно.