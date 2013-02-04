Призначено нового голову правління ПФТС

Наглядова рада фондової біржі ПФТС своїм рішенням від 1 лютого п.р. обрала головою правління біржі Ігоря Селецького, який раніше тимчасово виконував обов'язки голови правління, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Наглядова рада також продовжила контракт з діючим членом правління біржі Богданом Лупієм, обрала членом правління біржі Сергія Данова.

Оновлений також склад членів постійної дисциплінарної комісії біржі - членами комісії призначені Наталя Бачинська (директор ТОВ «АЛОР Україна») та Антон Бартенєв (фахівець відділу торгівлі цінними паперами казначейства ПАТ «Укрсоцбанк»);

Біржовим арбітром призначено Наталію Бачинську.

Посадовою особою служби внутрішнього аудиту (контролю) біржі призначено члена правління біржі Богдана Лупія.

Як зазначили на біржі, засідання наглядової ради ПФТС було проведено шляхом опитування, у ньому взяли участь усі дійсні його члени.

Нагадаємо, раніше навколо призначення керівництва біржі ПФТС виник конфлікт, пов'язаний з планами низки акціонерів призначити на пост керівника біржі зампредседателя Української біржі Євгенія Комісарова. Пізніше наглядова рада ПФТС призначила члена Ради директорів біржі Ігоря Селецького тимчасово в. о. голови правління ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Наглядова рада також відмовилася розглянути питання про продовження трудового договору з попереднім головою правління біржі Олександром Скляровим.