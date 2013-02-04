Індекс УБ у понеділок знизився на 2,06%, індекс ПФТС підвищився на 2,27%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 4 лютого, знизився на 2,06% - до 981,56 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 65,2 млн грн, з них на фондовому ринку - 32 млн грн, на строковому ринку - 33 млн грн.

Лідерами зниження стали цінні папери Авдіївського коксохіму (-5,77%), "Донбасенерго" (-5,42%), "Азовсталі" (-5,09%). Лідером підвищення стали акції "Укрнафти" (+18,69%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 2,27% - до 347,77 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 101,6 млн грн, зокрема на ОВДП припало 84,7 млн грн, на корпоративні облігації - 14,9 млн грн, на інвестиційні сертифікати - 1,7 млн ​​грн.

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