Департамент юстиції США знайшов винуватця кризи - рейтингове агентство S&P

Департамент юстиції США готує позов проти рейтингового агентства Standard and Poor's. Юристи відомства звинувачують S&P у завищенні рейтингів іпотечних облігацій, що могло спровокувати фінансову кризу в 2007 році, повідомили в понеділок джерела The Wall Street Journal.

Позов можуть подати у вівторок, 5 лютого. Обвинувачем виступить генеральний прокурор США Ерік Холдер, потім до позову приєднаються генеральні прокурори штатів.

Агентство S&P підтвердило інформацію про підготовку позову. «Позов не містить абсолютно ніякої фактичної або юридичної аргументації, - йдеться в заяві S&P. - Твердження, що рейтинги S&P грунтувалися на комерційному інтересі, а не на добрій волі, невірні».

«S&P глибоко шкодує, що наші рейтинги не змогли повною мірою передбачити швидке погіршення умов на ринку іпотечного кредитування США», - пише агентство і нагадує, що робило кроки щодо перегляду рейтингів раніше, ніж інші члени «великої трійки» рейтингових агентств (крім S&P входять Moody's і Fitch Ratings).

У своє виправдання агентство заявляє, що знизило рейтинги 400 паперів, пов'язаних з іпотекою, ще в 2006 році - «більше, ніж будь-коли до цього».

Підозри влади викликають рейтинги забезпечених боргових зобов'язань (collateralized debt obligations, CDO) у 2007 році. На думку Департаменту юстиції, вони були завищені і створили в інвесторів помилкове враження надійності паперів. Аргументи влади будуються на 30 угодах, в яких ціна паперів сильно знизилася відразу після того, як вони були продані інвесторам, пояснює джерело, знайоме з матеріалами справи.

Перш ніж дійти до суду, Департамент юстиції і S&P намагалися дійти згоди впродовж чотирьох місяців. Міністерство зажадало від S&P понад $1 млрд компенсації, повідомляє джерело.

Крім того, Департамент юстиції просив S&P визнати помилки, що сильно погіршило б позицію S&P у розглядах з інвесторами.

Це не перше звинувачення рейтингових агентств з боку влади США. У 2011 році комітет сенату провів власне розслідування щодо «великої трійки».

Комісія конгресу з розслідування причин фінансової кризи два роки тому визнала провідні рейтингові агентства «ключовими компонентами кризи».

Агентства у відповідь заявили, що у кризи було багато причин. Комісія з цінних паперів і бірж (The Securities and Exchange Commission, SEC) вела власне розслідування і ще в 2011 році загрожувала агентствам судовим позовом, але з тих пір не робить ніяких дій і поки не збирається підтримувати позов Департаменту юстиції.

Рейтингові агентства в США надійно захищає перша поправка Конституції США про свободу висловлювань. Оскільки їх оцінки - не більше, ніж думки. Але Департамент юстиції має намір обійти поправку, пише Газета.RU. Акціі материнської компанії агентства S&P, McGraw-Hill, звалилися в понеділок на 14% - найбільше денне падіння з 1987 року. Капіталізація компанії знизилася на $ 2,2 млрд. Акції ще одного члена «великої трійки» рейтингових агентств, компанії Moody's впали на 11%.