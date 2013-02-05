Надходження від приватизації в січні становили 4,3 млн грн - 0,04% річного плану
14:19, 05 лютого 2013Фондовий ринок
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Надходження від приватизації в січні 2013 року складають 4 млн 264 тис. грн, що становить 0,04% річного плану, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.
За інформацією прес-служби, надходження від оренди держмайна за підсумками січня п.р. становлять 87 млн 318 тис. грн (10,46% плану).
Нагадаємо, всього в 2013 році планується одержати від приватизації 10 млрд 900 млн грн
Надходження від приватизації за підсумками 2012 року складають 6 млрд 763 млн грн, що становить 67,6% річного плану.
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