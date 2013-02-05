Ferrexpo знову збільшила свою частку в Полтавському ГЗК

Швейцарська компанія Ferrexpo знову збільшила свою частку власності в підконтрольному компанії найбільшому експортері залізорудних окатишів Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті до 185 922 977 акцій або до 97,34% з 97,31%.

Про це йдеться в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)

"Розмір пакета власника акцій Ferrexpo AG збільшився з 185 861 838 акцій (97,31%) до 185 922 977 акцій (97,34%)", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Ferrexpo, компанія розпочала підготовку до випуску євробондів, назвавши організаторами цього випуску банки Morgan Stanley і Credit Suisse і уточнивши водночас, що час випуску євробондів залежатиме від ситуації на фінансовому ринку.

Міжнародні рейтингові агентства Standard & Poor's і Fitch присвоїли очікуваним п'ятирічним євробондам Ferrexpo на 500 млн дол рейтинг «B».

Довідка УНІАН. Зареєстрована у Швейцарії компанія Ferrexpo AG є найбільшим в СНД виробником і експортером сировини для металургійної промисловості - окатишів. Основними споживачами продукції, що випускається компанією продукції є металургійні комбінати Європи, Китаю, Індії, Японії та інших країн.

Акції Ferrexpo, найбільшим акціонером якої є український бізнесмен Костянтин Жеваго, котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі.

За 9 місяців 2012 року Ferrexpo скоротила чистий прибуток у 2,3 раза порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 191,198 млн дол.