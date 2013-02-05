Україна дорозмістила 10-річні євробонди на 1 млрд дол. (доповнена)

Україна провела успішне дорозміщення 10-річних суверенних євробондів на загальну суму 1,0 млрд дол. з дохідністю 7,625%, повідомило УНІАН джерело на фінансовому ринку.

Про плани України провести це дорозміщення оператори фінансового ринку повідомили у понеділок, 4 лютого.

Наприкінці листопада 2012 року Україна здійснила випуск десятирічних єврооблігацій на 1,250 млрд дол. США з дохідністю на рівні 7,8% річних.

Ці боргові папери, організаторами розміщення яких стали банки JP Morgan, Morgan Stanley, Sberbank CIB і VTB Capital, мають піврічний купон. Початковий орієнтир дохідності випуску знаходився в районі близько 8,0%.

«Сприятливі умови на світових ринках дозволили Міністерству фінансів трохи знизити вартість залучення позикових коштів порівняно зі ставкою 7,80% за паперами цієї ж серії на суму 1,25 млрд дол., розміщеними наприкінці листопада. Дохідність розміщення була встановлена ​​на рівні нижче початкового орієнтиру 7,75%», - сказала в коментарі УНІАН головний економіст інвесткомпанії Dragon Capital Олена Білан.

За її словами, випуск євробондів був «вельми очікуваним» у світлі останніх офіційних заяв і щільного графіка погашень валютного боргу, з яким уряд України зіштовхнеться у поточному році.

«З початку року уряд розмістив валютні ОВДП на суму 0,9 млрд дол. (5-річні облігації на суму 0,5 млрд дол. під 7,5%, а також 2- і 3-річні папери на 0,4 млрд дол. під 8,25%). З урахуванням вчорашнього розміщення уряд забезпечив достатній обсяг коштів для обслуговування валютного боргу майже на два місяці», - сказала О. Білан.

«Проте ми як і раніше вважаємо, що влада у підсумку домовиться з МВФ, щоб впоратися з піковими погашеннями у цьому році... Ми очікуємо, що уряд в цілому залучить 5-6 млрд дол. на ринку єврооблігацій цього року», - додала експерт .

Директор з інвестицій інвестиційної компанії Concorde Capital Андрій Герус вважає, що цим розміщенням Україна вирішила питання погашення зовнішніх зобов'язань перед своїм ключовим кредитором, Міжнародним валютним фондом, до травня 2013 року.

«З одного боку це можна назвати непоганим розміщенням, оскільки ставка 7,625% річних непогана, але з іншого боку для залучення цих коштів пропонували ставку вище тієї, за якою торгувалися аналогічні євробонди, розміщені у листопаді 2012 року», - сказав А.Герус.

«Це показало, що Україні дуже важливо отримати гроші і навіть готові переплачувати за них. Ринок оцінив це розміщення позитивно в короткостроковому періоді і негативно в довгостроковому: довгі євробонди з погашенням знизилися в ціні, а з погашенням в червні цього року зросли», - додав він.

За його оцінкою, світовий ринок євробондів наразі сприятливий для розміщень, і у інвесторів є апетит до ризику.

«Але невідомо, чи ринок таким залишатиметься довго, і навіть якщо буде таким же навесні, то Україні знову доведеться пропонувати ще більш високі дохідності (премію до ринку) для залучення нових грошей. Україні навряд чи вдасться за рахунок виходу на ринки капіталу вирішити всі питання цього року. Тому успішна співпраця з МВФ залишається ключовим питанням», - вважає А.Герус.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року уряд провів дорозміщення єврооблігацій на 600 млн дол., збільшивши суму липневого випуску євробондів з погашенням у липні 2017 року з 2 млрд дол. Дохідність дорозміщення паперів становила у вересні 7,46%.

У 2013 році, за прогнозом Мінфіну, Україна може залучити на зовнішніх ринках близько 34,2 млрд грн, що за поточним курсом становить близько 4,3 млрд дол. США.

На погашення зовнішнього та внутрішнього боргу Україні в поточному році необхідно спрямувати приблизно 13,7 млрд дол. порівняно з 12 млрд дол. у 2012 році.