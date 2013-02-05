Експерт: ризикові активи перегріті, тому невелика корекція допоможе продовженню їхнього зростання

Ризикові активи перегріті, тому невелика корекція лише сприятиме продовженню їхнього зростання, збивши зайві позитивні настрої.

Таку думку висловив аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко у коментарі, переданому УНІАН.

За його словами, «після натяку на закріплення вище важливих рівнів ринки акцій, схоже, розпочали корекцію, яку ми так хотіли побачити напередодні. Формальна причина для занепокоєння не має ніякого значення: якщо гравці хочуть переживати через «європейські проблеми» - будь ласка, все одно ні до чого серйозного це не призведе найближчим часом».

Як вважає П.Ілляшенко, важливо зовсім інше. По-перше, чи варто відкривати/закривати позиції від рівня 1000 пунктів за індексом UX. По-друге, чи варто відкривати короткі позиції, щоб заробити на корекції, якщо вона виявиться досить глибокою. По-третє, як визначити, чи не проросте корекція перед продовженням зростання в розворот ринків на період у кілька кварталів.

«Наші відповіді: так, немає і поки недостатньо підстав для подібного занепокоєння. Вочевидь, ринок вирішив піднести саме те, що ми від нього хотіли, просто з невеликим запізненням", - вважає аналітик.

Як повідомляв УНІАН,індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 4 лютого, знизився на 2,06% - до 981,56 пункта. Загальний обсяг торгів становив 65,2 млн грн.