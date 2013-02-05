Боргова криза в Європі може загостритися будь-якої миті - експерти

Політичне протистояння в Іспанії, а також наближення виборів в Італії викликали хвилю фіксації прибутку на фондових ринках.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхніми словами, «це ще раз нагадало інвесторам, наскільки крихкою є політична та економічна ситуація в даному регіоні, і що боргова криза може загостритися будь-якої миті». Фондовий індекс Іспанії IBEX35 у понеділок, 4 лютого, впав на 3,8%, а дохідність 10-річних держпаперів країни виросла на 23 базисних пункти до 5,44%. В Італії парламентські вибори призначено на 24 лютого. Існує ризик, що коаліція на чолі з нинішнім прем'єр-міністром Маріо Монті не зможе набрати необхідної кількості голосів для проведення реформ. Індекс Італії MIB у понеділок впав на 4,5%.

Як відзначають аналітики, 4 лютого впали всі індексні папери Української біржі, за винятком «Укрнафти» (+19%) і «Укрсоцбанку» (+2,6%). Причому падіння «Донбасенерго» (-5,4%) та інших металургійних фішок виявилося максимальним, що ще раз підтвердило високу частку спекуляцій в торгах цими паперами. «Укрнафта» продовжила впевнене зростання другий день поспіль. Причиною тому є спекуляції про виплату в якості дивідендів 100% чистого прибутку за 2011-12 рр. Аналітики вважають, що якщо збори і відбудуться, то акціонери спрямують на дивіденди лише 30%.

Серед позитивних новин понеділка аналітики виділили дорозміщення Україною 10-річних єврооблігацій на 1 млрд доларів під 7,625%. Таким чином, в платіжному балансі плановані виплати за боргом перед МВФ будуть частково перекриті надходженням валюти від продажу єврооблігацій, щонайменше на перший квартал 2013 року, вважають вони.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 4 лютого, знизився на 2,06% - до 981,56 пункта. Загальний обсяг торгів становив 65,2 млн грн.