Індекс Української біржі у вівторок виріс дуже сильно - на 6,71%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 5 лютого, виріс на 6,71% - до 1047,39 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 79,7 млн ​​грн, з них на фондовому ринку - 28 млн грн, на строковому ринку - 51,4 млн грн.

Лідерами зростання стали цінні папери "Укрнафти", які зросли на 43,48%. Зросли також акції «Укрсоцбанку» (на 10,56%), «Азовсталі» (на 4,77%), Алчевського меткомбінату (4,59%) і Авдіївського коксохіму (4,59%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,09% - до 348,08 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 211,9 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Експерт: ризикові активи перегріті, тому невелика корекція допоможе продовженню їхнього зростання