На фондовому ринку сьогодні переважали позитивні настрої - експерт

На фондовому ринку у вівторок, 5 лютого, переважали позитивні настрої.

Так прокоментував рекордне зростання на торгах фондового ринку керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Eavex Capital Дмитро Чурін. За його словами, ринок позитивно сприйняв подолання індексом українських акцій UX рівня у тисячу пунктів, що сприяло зростанню оптимізму серед діючих на ринку гравців.

«Настрої співпали, є позитивні очікування», - зазначив він.

При цьому він підтвердив, що на ринку з'явився один вагомий гравець. У той же час, за його словами, поява даного гравця стимулювало активність й інших учасників торгів.

Д.Чурін також повідомив, що одним з найбільш значних лідерів зростання на ринку стали акції «Укрнафти», частка яких в загальному зростанні індексу становила 28 пунктів.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 5 лютого, виріс на 6,71% - до 1047,39 пункта. Лідерами зростання стали цінні папери "Укрнафти", які зросли на 43,48%.