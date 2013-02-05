Мінфін залучив 159,98 млн грн і 76,42 млн дол. на ОВДП-аукціоні 5 лютого

Міністерство фінансів України у вівторок, 5 лютого, залучило до державного бюджету 159,98 млн грн і 76,42 млн дол. на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті міністерства.

Зокрема, Мінфін задовольнив 1 заявку, подану на придбання 5-річних гривневих держпаперів, прибутковість встановлена ​​на рівні 14,3%. Також Мінфін залучив 72,42 млн дол. від продажу 2-річних валютних ОВДП (були задоволені 8 з 12 заявок), прибутковість склала - 8,15%, і 4 млн дол. від продажу 3-річних валютних ОВДП (задоволена 1 з 2 заявок), прибутковість склала 8,25%.

Водночас, міністерство залишило незадоволеними 3 заявки (на суму 110 млн грн) на гривневі папери з терміном погашення 6 листопада 2013 року.

Гривневі ОВДП з терміном обігу 7 років інвесторів не зацікавили.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін у лютому 2013 року планує провести чотири аукціони з продажу ОВДП.

Згідно з графіком на поточний місяць, аукціони планується провести 5, 12, 19 і 26 лютого.

29 січня Мінфін залучив до державного бюджету 100,32 млн грн і 321,97 млн дол. на аукціоні з продажу ОВДП.

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса прогнозував помірний попит на валютні ОВДП на аукціоні 5 лютого. При цьому він зазначав, що інтерес до гривневих довгим паперів безпосередньо пов'язаний з інтересом уряду до ресурсів. Також експерт не виключав і появи неринкових заявок.

Довідка УНІАН. Станом на 5 лютого обсяг ОВДП, що знаходилися в обігу, за сумою основного боргу становить 196,917 млрд грн, при цьому у власності НБУ знаходилися держпапери на суму 112,901 млрд грн, у власності банків - 69,967 млрд грн, нерезидентів - 5,404 млрд грн.

Мінфін України у 2012 році залучив до державного бюджету в ході проведення аукціонів з продажу ОВДП 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол. і 316,6 млн євро.