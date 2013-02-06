На українському ринку акцій сильне зниження, індекс UX упав на 3,78%

На українському ринку акцій у середу, 6 лютого, спостерігається значне зниження, індекс українських акцій UX впав на 3,78%, повідомляє сайт біржі.

Серед лідерів зниження - акції «Укрнафти» (-5,28%), "Райффайзен Банку Аваль» (-5,19%), "Укрсоцбанку" (-4,14​​%). Обсяг торгів акціями становить 7,7 млн грн.

Водночас, на європейських ринках у середу спостерігається висхідний тренд. Зокрема, британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,53%, німецький DAX - на 0,33%, французький CAC-40 - на 0,19%.

Нагадаємо, індекс UX за підсумками торгів у вівторок, 5 лютого, виріс на 6,71% - до 1047,39 пункта.