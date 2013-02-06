Moody's присвоїло рейтинг Ba3 очікуваним євробондам компанії VimpelCom

Міжнародне рейтингове агентство Moody's присвоїло рейтинг Ba3 очікуваним євробондам міжнародної телекомунікаційної компанії VimpelCom, з активами в Україні («Київстар») на суму 2 млрд дол.

Про це йдеться у прес-релізі агентства, переданому УНІАН.

"Очікуваним євробондам компанії VimpelCom присвоєно рейтинг Ba3, зі стабільним прогнозом", - зазначено в повідомленні.

"Активи в Росії, в Україні та країнах СНД дозволять компанії успішно впоратися з керуванням боргами в 2013 році і визначать фінансову гнучкість компанії", - підкреслюється в повідомленні рейтингового агентства.

Довідка УНІАН. VimpelCom є одним з найбільших у світі операторів комплексних телекомунікаційних послуг, який пропонує широкий спектр послуг бездротового, фіксованого та широкосмугового доступу в Росії, Україні («Київстар»), Казахстані, Узбекистані, Таджикистані, Вірменії, Грузії, Киргизстані, В'єтнамі, Камбоджі, Лаосі, Алжирі, Бангладеш, Пакистані, Бурунді, Зімбабве, Центральній Африканській Республіці, Італії та Канаді. Міжнародні операції VimpelCom охоплюють території із загальним населенням близько 868 млн осіб.

Акціонерами компанії (з урахуванням придбань основними акціонерами в 2012 році) є російська Altimo (більше 47,8% голосуючих акцій), Telenor (42.95% голосуючих акцій), решта акцій належить міноритарним акціонерам - майже 9,2% голосуючих акцій.