Акції «Укрнафти» за три дні зросли на 116%

Акції «Укрнафти» за останні три торгові сесії на «Українській біржі» зросли на 116%, йдеться в аналітичному звіті інвестиційної компанії «Арт Капітал».

Як відзначають у компанії, торги акціями "Укрнафти" у зв'язку зі значним зростанням призупиняли кілька разів.

За словами аналітиків компанії з управління активами «Кінто», на торгах 5 лютого за акціями "Укрнафти" навіть не було продажів. «З 5,2 млн грн з того, що наторгували за день, продажі становили менше 1 млн грн, решта - покупка», - відзначають аналітики. У результаті, за їх словами, ніщо вже не стримувало котирування від росту, і біржа була змушена зупинити торги після того, як акції «Укрнафти» зросли на 40%.

Водночас аналітики поки не можуть назвати реальних причин подібного зростання.

Довідка УНІАН. ПАТ «Укрнафта» - найбільша публічна нафтогазова компанія України. На неї припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

Акції «Укрнафти» включені у лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (м.Київ). Депозитарні розписки на акції «Укрнафти» торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.