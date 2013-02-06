Індекс ПФТС у середу зріс на 8,56%, Української біржі - впав на 1,22%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 6 лютого, знизився на 1,22% - до 1034,58 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 80,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 25 млн грн, на строковому ринку - 55,8 млн грн.

Лідером зниження стали цінні папери "Укрнафти" (-16,10%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 8,56% - до 377,87 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 387,9 млн грн, зокрема на ОВДП припало 245,6 млн грн, на корпоративні облігації - 140,7 млн ​​грн, на акції - 1,3 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 5 лютого, зріс на 6,71% - до 1047,39 пункта.