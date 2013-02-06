Індекс Української біржі коректувався після стрімкого зростання напередодні - експерт

Індекс Української біржі в середу, 6 лютого, коригувався вниз після стрімкого зростання напередодні і за підсумками дня впав на 1,22% до 1034,58 пункта.

Таку думку висловила в коментарі УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик.

За її інформацією, «сумарний обсяг торгів на Українській біржі в середу становив 25 млн грн., з яких майже половина припала на акції «Укрнафти» (-16,10%). За останні сесії папери компанії підвищилися у вартості більш ніж удвічі без видимих ​​фундаментальних причин, і зараз спостерігається цілком природний стрибок вниз». З помітними втратами завершили середу також акції Єнакіївського МЗ (-2,14%) і "Райффайзен Банку Аваль" (-1,43%). Хорошим зростанням відзначилися папери Авдіївського КХЗ (+3,90%) і "Азовсталі" (+1,56%).

Як відзначає Я.Лаврик, на європейських і американських біржах у середу переважав негатив. Важлива для ринків макростатистика сьогодні не публікувалася. Посеред дня вийшли непогані дані з фабричних замовлень у Німеччині, проте цей показник гравці традиційно залишають без уваги.

На її думку, «завтрашній день обіцяє бути більш багатим на новинний фон. Відбудеться засідання ЄЦБ і виступ Маріо Драгі. Більшість інвесторів очікують, що ставка буде збережена на незмінному рівні. Більш цікавим стане сам виступ М.Драгі. Заяви глави регулятора традиційно не відрізняються позитивним настроєм, і реакція гравців часто нервова з негативним відтінком».

Крім того, додала Я.Лаврик, завтра виходять дані по первинним заявкам на допомогу з безробіття і дані по ринку нерухомості в США. Якщо виходити з прогнозу аналітиків, опитаних агентством Bloomberg, статистика повинна надати підтримку ринкам. Тим не менш, не варто розраховувати на серйозний позитив, якщо раніше М.Драгі розчарує ринки.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 6 лютого, знизився на 1,22% - до 1034,58 пункта.

Індекс ПФТС підвищився на 8,56% - до 377,87 пункта.