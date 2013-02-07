У Києві в 2012 р. надходження від приватизації зросли втричі - до 240 млн грн

У 2012 році Київ отримав від приватизації 239 млн 862 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

За даними КМДА, ця сума майже втричі перевищує показник 2011 року, коли загальна ціна продажу комунального майна сягнула 93 млн 422 тис. грн, та є найбільшою сумою надходжень за останні роки.

Як зазначив заступник голови КМДА – керівник апарату Олександр Пузанов, милого року Київ продавав переважно нежитлові приміщення, які не мали попиту з боку орендарів. О.Пузанов пояснив, що місто намагається поводитись прагматично – те майно, що приносить користь, залишається у комунальній власності, а те, що не використовується для потреб комунальних підприємств чи організацій та не має попиту з боку орендарів, може бути приватизовано.

«В умовах ринкового спаду нам вдалося вилучити за продаж малоліквідних об’єктів значно більше, ніж, наприклад, у 2007 році, коли ціни на київську нерухомість були близькими до максимальних, а на продаж виставлялися дуже привабливі приміщення», – розповів О.Пузанов.

За даними Департаменту комунальної власності м.Києва, загальна ціна продажу приміщень у 2007 році становила 119 млн 987 тис. грн. Навіть з урахуванням курсової різниці, він був менш успішнішим з погляду надходжень, ніж 2012 рік. Крім того, максимальною за декілька останніх років була і середня ціна нерухомості, що продавалася у 2012 році - 7931,9 грн. за м2, зазначається у повідомленні.