Надходження дивідендів до бюджету Києва у 2012 р. зросло у 30 разів - до 39 млн грн

У 2012 році до бюджету столиці надійшло 38 млн 780 тис. грн дивідендів на акції господарських товариств, що перебувають у власності територіальної громади.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на заступника голови КМДА – керівника апарату Олександра Пузанова.

За його словами, одержана сума більш ніж у 30 разів перевищує показник 2011 року, коли до бюджету міста було перераховано лише 1 млн 280 тис. грн.

Найбільшу частину дивідендів – 32 млн 674 тис. грн – до бюджету перерахувало АТ «ХК Київміськбуд». 80% акцій холдингу в 2011 році було повернуто до власності міської громади. Ще 853 тис. грн надійшло від ПАТ «Київгаз», яке також контролює київська громада, зазначив О.Пузанов.

Як повідомляв УНІАН, за даними Фонду державного майна України, в Україні за 2012 надходження дивідендів з перебувають у держвласності пакетів акцій становили 575 млн грн (208% річного плану).