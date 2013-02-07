Індекс UX увійшов у фазу консолідації, закріпившись вище 1000 пунктів - експерти

Після значного зростання з кінця жовтня 2012 року (+30%) індекс UX увійшов у фазу консолідації, закріпившись вище важливої ​​лінії опору 1000 пунктів, яка тепер послужить лінією підтримки.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їх словами, незважаючи на падіння бірж Європи в середу, 6 лютого, локальний ринок під закриття продовжував зростати, скоротивши падіння з відкриття. Зростання індексу UX відбувається на зростанні обсягів торгів. Якщо середньоденний обсяг індексних паперів у січні становив 4,4 млн грн, то в лютому він вже досяг 14 млн. Цей факт збільшує шанси продовження ралі локальних акцій.

Як відзначають аналітики, спекулятивний стрибок цін за «Укрнафтою» припинився в середу (-16%). Папери зросли приблизно на 100 грн, отже, повністю відігравши можливі дивіденди в розмірі 100% від чистого прибутку за 2011-12 рр. До прояснення ситуації зі зборами акціонерів, ціна акцій «Укрнафти» повинна залишатися на досягнутих рівнях (220 грн).

За інформацією аналітиків, фондові ринки Європи в середу знизилися на ризику розростання політичної кризи в Італії та Іспанії. «Блумберг» повідомив, що блок Сільвіо Берлусконі напередодні виборів в італійський парламент помітно поліпшив свої позиції, що викликає занепокоєння у відношенні майбутніх заходів бюджетної економії в Італії.

Аналітики також відзначають, що сьогодні ЄЦБ проведе засідання з монетарної політики. Ніяких змін процентних ставок не очікується, однак у фокусі уваги буде виступ президента центробанку єврозони Маріо Драгі після закінчення засідання.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 6 лютого, знизився на 1,22% - до 1034,58 пункта.

Індекс ПФТС підвищився на 8,56% - до 377,87 пункта.