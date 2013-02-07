Обсяги торгів на ринку акцій в середу були максимальними з липня 2012 року

Обсяги торгів на ринку акцій вчора були максимальними з липня 2012 р. і становили 16 млн грн. Про це йдеться у звіті компанії з управління активами "Кінто".

До того ж, як відзначили в компанії, 9,3 млн грн із загального обсягу торгів припала на акції "Укрнафти". "Тобто без неї активність на ринку залишається звичною для останніх місяців - 5-6 млн грн на день", - сказано в звіті. У "Кінто" також повідомили, що акції "Укрнафти" пережили вчора корекцію на 16%, потягнувши вниз і індекс Української біржі на 1,2%. Підтримали корекцію також акції "Мотор Січі", "Райффайзен Банку Аваль" і Єнакіївського метзаводу. "Дві перші - лідери зростання минулих тижнів, тому їх падіння може свідчити про слабкість ринку і вичерпанність імпульсу зростання", - відзначили в компанії. На думку аналітиків "Кінто", переважна більшість акцій, особливо меткомбінати, досі торгуються нижче рівнів початку року, тому зростання індексу вище за позначку 1000 пунктів став можливим тільки завдяки ралі в "Мотор Січі", "Райффазен Банку Аваль" і "Укрнафти" .

На думку аналітиків "Кінто", європейські ринки, скоріше за все, націлилися на глибоке падіння. Індекс DAX вчора пішов нижче свого попереднього мінімуму. Аналогічну динаміку продемонстрував і французький CAC. Продовжує знижуватися також РТС. Одним з острівців стабільності поки залишається американський ринок, який тримається у 5-річних максимумах.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 6 лютого, знизився на 1,22% - до 1034,58 пункта.

Днем раніше - у вівторок, 5 лютого, індекс UX зріс на 6,71% - до 1047,39 пункта.