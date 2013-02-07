Український ринок акцій росте на тлі обвалу котирувань "Укрнафти"

Український ринок акцій росте на торгах у четвер на тлі обвалу котирувань "Укрнафти". Індекс акцій UX за станом на 12:00 зріс на 0,44% - до 1039,13 пункта, повідомляє сайт Української біржі.

До того ж котирування "Укрнафти" після значного зростання на початку цього тижня на сьогоднішніх торгах фактично обвалилися на 19,6%.

Водночас за більшістю акцій, що активно торгувалися, спостерігається підвищення - так, акції «Райффайзен Банку Аваль» зросли на 5,63%, Авдіївського коксохіму - на 3,9%, "Донбасенерго" - 2,07%.

Загальний обсяг торгів на фондовому ринку становив близько 6,7 млн ​​грн при загальному обсязі торгів на Українській біржі в 17,7 млн ​​грн.

На ринку акцій Європи в четвер спостерігається підвищення. Британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,08%, німецький DAX - на 0,17%, французький CAC-40 - на 0,24%.