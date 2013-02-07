АМКУ поки не має наміру перешкоджати «Газтеку» в покупці міськ- і облгазів

Антимонопольний комітет України не бачить підстав перешкоджати придбанню компанією "Газтек" обласних і міських газорозподільних компаній доти, доки сумарна частка викуплених "Газтеком" активів не перевищить 35% їх загальної кількості по країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявив в.о. голови Комітету Рафаель Кузьмін.

«Ми даватимемо дозвіл компанії "Газтек" на придбання обл- і міськгазів доти, доки їхня частка не перевищить 35% загальної кількості обл- і міськгазів. Ми за цим стежитимемо. Якщо надалі купівля перевищить 35%, реагуватимемо», - сказав Р.Кузьмін

Як повідомляв УНІАН, ПАТ «Газтек» (Київ) є найбільшим приватним власником пакетів акцій низки українських облгазів. Власниками самого «Газтеку» є низка кіпрських компаній - Krezer Holdings Limited, Nesiba Venchers Limited, Pasler Enterprises Limited і Porala Venchers Limited, які низка ЗМІ пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, який контролює також банк «Надра».

«Газтек», зокрема, придбав останнім часом на приватизаційних конкурсах блокуючі держпакети акцій «Миколаїв-», «Івано-Франківськ-», «Севастополь-», «Дніпропетровськ-», «Запоріж-», «Луганськ-», "Вінницягазу", а також збільшив свою частку в компанії «Чернівцігаз» до 34,39% і став власником контрольного пакету акцій «Хмельницькгазу».