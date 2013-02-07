Індекс Української біржі у четвер знизився на 2,23%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 7 лютого, знизився на 2,23% - до 1011,56 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 73,9 млн грн, з них на фондовому ринку - 30,5 млн грн, на строковому ринку - 43,3 млн грн.

Лідером зниження стали цінні папери "Укрнафти" (-24,74%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,52% - до 379,83 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 387,9 млн грн.