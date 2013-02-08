Від оренди Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК за підсумками 2012 надійшло 152 млн грн

Від оренди цілісних майнових комплексів державних підприємств «Іршанський державний гірничо-збагачувальний комбінат» та «Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат» у 2012 р. до держбюджету надійшло 152 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Зокрема від оренди Іршанського гірничо-збагачувального комбінату надійшло 47 млн ​​грн, зокрема сплата заборгованості - 19,23 млн грн. Від оренди Вільногірського гірничо-металургійний комбінату надійшло 104,9 млн грн, зокрема сплата заборгованості - 50,21 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, ПАТ «Кримський Титан» і Фонд державного майна України продовжили договір оренди Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (Житомирська обл.) і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (Дніпропетровська обл.) до 2014 року.

Нагадаємо, 24 січня 2012 року за підсумками судових розглядів «Кримський Титан» і ФДМУ підписали відповідну мирову угоду. Також ці домовленості зафіксовані в додаткових угодах до договорів оренди між «Кримським Титаном» та Фондом держмайна.

Сторони домовилися про продовження терміну оренди Іршанського ГЗК та Вільногірського ГМК ще на 5 років, а відлік цього терміну починається з моменту закінчення у 2009 році дії попередньої оренди. Таким чином, «Кримський Титан» є орендарем Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК до вересня 2014 року.

Згідно з досягнутими домовленостями, «Кримський Титан» погасить заборгованість за оренду Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК у розмірі 151,4 млн грн.

Хімічний холдинг Ostchem, підконтрольний Group DF українського бізнесмена Дмитра Фірташа, у грудні 2012 року збільшив частку в статутному капіталі підприємства «Кримський Титан» (м. Армянськ, Крим) до 100% з контрольного пакета в розмірі 50% + 1 акція.