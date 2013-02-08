Приватна особа - громадянин України викупив частку в компанії-кінодистриб'ютора «Аврора Фільм»

13:20, 08 лютого 2013
Фондовий ринок
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Антимонопольний комітет України дозволив приватній особі – громадянинові України викупити частку в статутному капіталі компанії «Автора Фільм», одного з найбільших дистриб'юторів кіно в Україні. Відповідне рішення опубліковане на сайті Комітету без вказівки, кому саме надано дозвіл.

«Надано дозвіл приватній особі – громадянинові України викупити частку в статутному капіталі ТОВ «Автора Фільм» (Київ), що забезпечує досягнення 50% голосів у найвищому органі управління товариства», - зазначається у рішенні.

Довідка УНІАН. Компанія «Аврора Фільм» займається дистрибуцією комерційного публічного відео і входить до групи компаній «Аврора груп», до якої також входять: «Аврора Дистрибушн»; «Аврора Діджитал»; «Аврора Продакшн». Компанія «Аврора Фільм» - єдиний український кінодистриб'ютор, який з успіхом випускає у прокат не лише фільми українських студій, найбільших міжнародних кінокомпаній, але й фільми власного виробництва. У серпні 2008 року група компаній «Аврора» (спільно зі своїм стратегічним партнером, компанією «Рай» (Росія)), уклала договір на право ексклюзивного прокату на території України фільмів найбільшого Голлівудського кіновиробника компанії Relativity Media.

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