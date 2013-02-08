Імовірність відновлення корекції на українському фондовому ринку велика - експерти

Імовірність відновлення подальшої корекції на українському фондовому ринку дуже велика. Про це йдеться в аналітичному звіті інвестиційної компанії Dragon Capital, яким володіє агентство.

Як наголошується у звіті, у четвер торги на Українській біржі відкрилися з наступу "биків" і тестування індексом позначки в 1060 пунктів. "І знову продовжують дивувати всіх акції "Укрнафти", таке враження, що вчора спекулянти намагалися вийти з позицій «за будь-яку ціну», і не факт, що сьогодні ми не побачимо продовження", - йдеться у звіті Dragon Capital.

Нагадаємо, за підсумками торгової сесії 7 лютого індекс UX закрився на негативній території, втративши у вазі 2,23%. Обсяг торгів на фондовому ринку за акціями становив 39,6 млн грн, з них на ринку заявок - 19,6 млн грн, на ринку РЕПО - 14,8 млн грн.