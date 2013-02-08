Кабмін хоче підвищити ефективність приватизації

Кабінет Міністрів України доручив Фонду державного майна і Міністерству економічного розвитку і торгівлі вжити необхідних заходів з метою підвищення ефективності управління об'єктами державної власності та приватизації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ, відповідне доручення дав прем'єр-міністр України Микола Азаров у відповідь на лист Рахункової палати України, яка провела аналіз ефективності управління держсектором і приватизації.

Як зазначили у прес-службі ФДМУ, у своїх висновках за результатами проведеного аналізу Рахункова палата, зокрема, відзначає, що існуюча ситуація з управлінням держмайном не відповідає потребам економіки, і це обумовлено "розпорошеністю функцій управління цим майном між органами влади".

Рахункова палата також рекомендує забезпечити виконання заходів Програми економічних реформ в частині завершення приватизації державного майна та передачі Фонду державного майна функцій з управління підприємствами державного сектору економіки.

Як зазначено в листі, внаслідок недосконалого механізму інформування Фонду органами управління про об'єкти держвласності, дані, що надаються Єдиному реєстру об'єктів державної власності, є неповними. Зокрема, за результатами останньої інвентаризації, інформацію про об'єкти надали тільки 128 зі 153 суб'єктів управління.

Як сказано у листі, наявні в Мінекономрозвитку дані показали, що переважна більшість суб'єктів господарювання державного сектора економіки є збитковими і не забезпечують виконання затверджених ним фінансових планів.

Рахункова палата наголошує, що в 2012 році не виконані заплановані на рік заходи, зокрема, інвентаризація держмайна не завершена, а запланованої передачі Фонду функцій з управління підприємствами держсектора не відбулося.

Як повідомляв УНІАН,надходження від приватизації за підсумками 2012 року становили 6 млрд 763 млн грн, що становить 67,6% річного плану.

Всього у 2012 р. планувалося отримати від приватизації 10 млрд грн, від оренди держмайна - 830 млн грн, дивідендів - 276 млн грн.