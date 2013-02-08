Індекс Української біржі знизився на 0,77%, індекс ПФТС - знизився на 5,28%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 8 лютого, знизився на 0,77% - до 1003,75 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 70 млн грн, з них на фондовому ринку - 28 млн грн, на строковому ринку - 41,9 млн грн.

Лідером зниження стали цінні папери "Укрнафти" (-4,70%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів знизився на 5,28% - до 359,76 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 267 млн ​​грн.