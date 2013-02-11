WIG-Ukraine за минулий тиждень втратив 2,5%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавського фондового ринку WIG-Ukraine за минулі п'ять торгових сесій втратив 2,5%, значно випередивши зниження більшості індикаторів польського ринку, і закрився на минулому тижні на рівні 688,18 пункта.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, польські "блакитні фішки", до яких входить український Kernel, втратили минулого тижня 0,15% на тлі 0,4% мінуса всього ринку.

Національний індикатор польських компаній WIG-Poland і з країн Центральної та Східної Європи WIG-CEE також знизилися на близько 0,4%, а індекс середніх компаній mWIG40 втратив 0,6%, невеликих фірм sWIG80 - 2,3%.

Серед одинадцяти українських компаній минулого тижня подешевшали папери п'яти з них, а лідерами за падінням своєї вартості виявилися вуглевидобувачі Coal Energy і Sadovaya Group (на близько 10 і 5%), а також найбільша українська компанія на Варшавській біржі - Kernel (понад 4%) .

Зниження капіталізації інших компаній, крім Ovostar Union, що подорожчала і зберегла свою ціну на рівні попереднього тижня, становило 0,7-2,3% (KSG-Agro і Astarta).

Найбільше подорожчали минулого тижня акції судноплавної KDM Shipping (+6,6%) і сільськогосподарських Agroton і IMC (3,8-3,5%).

Виробник Westa збільшив свою вартість на 1,5%, Milkiland - на 1,2%.

Як повідомляв УНІАН, WIG-Ukraine, який закінчив січень майже 8% зростанням, 1 лютого, вперше з травня 2012 року, закрився вище 700 пунктів.

Довідка УНІАН. Український індекс закінчив минулий рік 8,5% мінусом на тлі понад 20% зростання основних індикаторів польського фондового ринку, і наприкінці року дорожче, ніж на його початку, коштували акції тільки 4 компаній з України.

У 2012 році WIG-Ukraine досяг свого максимального значення в червні - 831 пункт, а історичний мінімум - 592 пункти у травні.

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