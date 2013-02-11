Обсяг торгів на Українській біржі минулого тижня зріс на 19,64%

Загальний обсяг торгів на Українській біржі за минулий тиждень з 4 по 8 лютого збільшився на 19,64% і становив 400,8 млн грн, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Обсяг торгів на строковому ринку Української біржі за тиждень виріс на 22,03% - до 225,6 млн грн.

Обсяг торгів цінними паперами за тиждень збільшився на 16,69% ​​- до 175,2 млн грн.

Станом на 7 лютого 2013 року для забезпечення виконання договорів щодо цінних паперів, укладених на "Українській біржі", у депозитарії попередньо зарезервовані грошові кошти на суму 40,2 млн грн та цінні папери на суму 632,5 млн грн.

За підсумками торгів за тиждень з 4 по 8 лютого Індекс українських акцій, що розраховується Українською біржею, підвищився на 0,16% - з 1 002,17 до 1 003,75 пункта.

Лідерами впливу на Індекс українських акцій стали іменні прості акції "Укрсоцбанк", вплив яких становив 5,44 індексного пункта, ВАТ "Центренерго" (-3,55 пункта) і ВАТ "Укрнафта" (2,77 пункта).

Лідерами обороту за тиждень стали акції "Укрнафти", обсяг торгів яких становив 28,9 млн грн, на другому місці "Мотор Січ" - 11,9 млн грн, далі йде "Центренерго" - 7,6 млн грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті становила 35,75%, 14,73% і 9,46% відповідно.