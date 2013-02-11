Український фондовий ринок розпочав тиждень упевненим зростанням - індекс українських акцій UX виріс у понеділок станом на 12:02 на 1,61% - до 1019,95 пункта, повідомляє сайт Української біржі.

Серед лідерів зростання знову акції «Укрнафти», які виросли на 7,93%. Акції Алчевського меткомбінату виросли на 1,34%, "Азовсталі" - на 1,13%, "Укрсоцбанку" - на 1,02%.

Обсяг торгів на фондовому ринку становив 1,9 млн грн при загальному обсязі торгів у 9 млн грн.

На ринку акцій Європи у понеділок також спостерігається підвищення. Британський індекс FTSE 100 підвищився на 0,47%, німецький DAX - на 0,27%, французький CAC-40 - на 0,59%.