Фондова біржа "Перспектива" в 2012 році збільшила прибуток у 2,4 раза

Найбільша в Україні фондова біржа "Перспектива" за результатами 2012 року збільшила чистий прибуток до 40 тис. грн з 17 тис. грн в 2011 році, йдеться у повідомленні біржі.

Загальна сума її активів збільшилася в минулому році у 2 рази і на 31 грудня 2012 року становила 50,2 млн грн.

У 2012 році загальна сума дебіторської заборгованості біржі виросла до 5,3 млн грн з 0,3 млн грн. У повідомленні не наводяться дані щодо валового доходу в 2012 році.

Зростання прибутковості пов'язане зі збільшенням обсягів торгів на біржі «Перспектива» у 2012 році до 146 млрд грн, що становило 55% загального біржового обороту України. У 2011 році обсяг торгів був на рівні 79,2 млрд грн.

У грудні минулого року на біржі було здійснено операцій на загальну суму 26,9 млрд грн порівняно з 33,9 млрд грн місяцем раніше. У січні 2013 року загальний обсяг біржових торгів становив 22,1 млрд грн.

Довідка УНІАН. Фондова біржа «Перспектива» працює на ринку України з 2006 року. Біржа першою в Україні реалізувала ринок заявок, self-listing (2010), модель клірингу та розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в оборот процентні термінові контракти (2012). На початок 2013 року членами біржі є 120 торгівців цінними паперами (17% загальної кількості сертифікованих торговців цінними паперами).

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