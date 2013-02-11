Експертна рада при НКЦПФР пропонує ввести інститут непрямого позову

Експертна рада з питань корпоративного управління при Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) пропонує ввести інститут непрямого позову, йдеться в повідомленні комісії.

Як пояснили в прес-службі, запровадження інституту непрямого ризику надає право учасникам товариств з обмеженою відповідальністю звертатися в суди від імені цих товариств для притягнення до відповідальності посадових осіб товариства за збитки, завдані їх незаконними діями.

Як зазначив член НКЦПФР, голова Експертної ради з питань корпоративного управління Анатолій Амелін, в українській практиці досить поширена ситуація, коли посадові особи або учасник товариства завдають шкоди суспільству через вимивання активів і отримання прибутку і при цьому блокують будь-які спроби учасників оскаржити такі дії або притягнути винних посадових осіб до відповідальності.

На цей час НКЦПФР взяла до відома пропозиції Експертної ради з питань корпоративного управління з введенню інституту непрямого позову.

А.Амелін також зазначив, що подібні рекомендації будуть розроблені і для акціонерних товариств і, можливо, незабаром регулятор виступить з такою законотворчою ініціативою.