Біржа «Перспектива» буде проводити приватизаційні торги

Фондова біржа «Перспектива» уклала з Фондом державного майна України договір на організацію та проведення торгів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, що належать державі, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

У повідомленні також наголошується, що зараз торги з продажу акцій, що належать державі, становлять незначну частку в застосовуваних способах приватизації. «Незважаючи на важливість процесу приватизації для етапу становлення національного фондового ринку, вже багато років приватизаційні торги не відіграють значної ролі на біржовому ринку, - зазначив голова біржової ради "Перспективи" Едуард Мілюшко. - Протягом 2010-2012 років частка приватизаційних торгів у загальному обсязі біржових торгів акціями коливалася у межах 0,03-0,40%».

Водночас, за його словами, для низки українських бірж організація торгів з продажу пакетів акцій, що належать державі, є значимим елементом професійної діяльності.

Довідка УНІАН. Фондова біржа «Перспектива» працює на ринку заявок, клірингу і розрахунків через спеціалізовану небанківську платіжну систему (2009), зареєструвала специфікації (2011) і запустила в обіг процентні термінові контракти (2012).

На початок 2013 року членами біржі були 120 торговців цінними паперами (17% загальної кількості сертифікованих торговців цінними паперами).

Біржа «Перспектива» стала дев'ятою фондовою біржею, з якою Фонд державного майна України уклав договори про організацію торгів з продажу пакетів акцій, що належать державі.