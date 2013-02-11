Індекс Української біржі підвищився на 2,42%, індекс ПФТС - на 0,09%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 11 лютого, підвищився на 2,42% - до 1028,03 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 102 млн грн, з них на фондовому ринку - 68,8 млн грн, на строковому ринку - 33 млн грн.

Лідером підвищення стали цінні папери "Укрнафти" (12,99%). Підвищилися також акції «Райффазен Банку Аваль» (2,82%), "Донбасенерго" (2,55%), Алчевського меткомбінату (2,49%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,09% - до 360,07 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 532,7 млн грн.