Індекс Української біржі підвищився на 2,42%, індекс ПФТС - на 0,09%
17:57, 11 лютого 2013Фондовий ринок
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Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 11 лютого, підвищився на 2,42% - до 1028,03 пункта, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.
Загальний обсяг торгів на Українській біржі становив 102 млн грн, з них на фондовому ринку - 68,8 млн грн, на строковому ринку - 33 млн грн.
Лідером підвищення стали цінні папери "Укрнафти" (12,99%). Підвищилися також акції «Райффазен Банку Аваль» (2,82%), "Донбасенерго" (2,55%), Алчевського меткомбінату (2,49%).
Індекс ПФТС за підсумками торгів підвищився на 0,09% - до 360,07 пункта. Загальний обсяг торгів на ПФТС становив 532,7 млн грн.
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